Спецоперация 12 декабря 2022, 21:21 Кадыров заявил о «самом тяжелом периоде» для ВСУ Глава Чечни Кадыров: для ВСУ настал самый тяжелый период РИА «Новости»

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Ситуация в зоне СВО находится под полным контролем союзных войск, написал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, для ВСУ настал «самый тяжелый период».

«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины», — отметил глава республики.

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Кадыров подчеркнул, что чеченские подразделения, находящиеся в зоне СВО, оснащены всем необходимым. У бойцов достаточно оружия, боеприпасов и продуктов.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских военных по всей линии соприкосновения. Однако украинские солдаты продолжают обстреливать населенные пункты региона.