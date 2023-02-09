Спецоперация 09 февраля 2023, 22:12 Кадыров заявил, что Россия заберет Одессу и дойдет до Польши Глава Чечни Кадыров: Россия заберет Одессу и Киев РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия заберет Одессу и Киев и дойдет до Польши. Об этом он сказал во время совещания с Региональным оперативным штабом по проведению специальной военной операции.

По его словам, российские войска в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».

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«Мы заберем и Одессу, и Киев. <…> Дойдем и до Польши, которая кричит во всю, хотя у них нет никаких возможностей для противостояния», — сказал Кадыров.

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Выделяемые киевскому режиму танки, подчеркнул глава Чечни, ничего не значат. Использовать боевую технику на территории проведения спецоперации Вооруженные силы Украины не смогут. Российская система противовоздушной обороны работает оперативно, добавил он.

Во время совещания председатель чеченского парламента Магомед Даудов представил дизайн медали «Герой Чеченской Республики», сообщил портал «Грозный информ». Ее обладателю предоставят социальные льготы и ежемесячные выплаты, установленные местным законодательством.

Кадыров также назвал сроки окончания спецоперации. По его мнению, СВО на Украине завершится уже в 2023 году.