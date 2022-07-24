Кадыров заявил, что помощь Запада украинским войскам тает в карманах властей

Помощь западный стран украинским военным так и не доходит до получателя. Она таинственным образом тает в карманах местных властей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как отметил Кадыров, западноевропейские страны делают все, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме.

«Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что солдаты бегут со своих позиций, технику уничтожают российские войска, которые забирают себе трофейное оружие. По словам Кадырова, во всем этом есть определенные несостыковки.

«Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк все ниже и ниже. Неужто и в этих бедах виновата Россия?» — задался он вопросом.

Глава Чечни добавил, что российские военные продолжают идти вперед, освобождая территории от украинских националистов.