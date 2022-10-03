Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 03:13 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов Глава Чечни Кадыров заявил об отправке на Украину еще одного подразделения бойцов РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов. Также в ближайшее время готовится к отправке еще одно боевое формирование. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — следует из сообщения главы Чечни.

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Он также добавил, что «сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают».

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«Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — заявил Кадыров.

Делается это, по словам главы Чечни, для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли чередоваться в штурмовых атаках, заменяя друг друга. Кадыров также заметил, что наступление не будет остановлено ни на минуту.

Чеченские подразделения российской армии в рамках спецоперации показывают отличные результаты, четко выполняя поставленные командованием задачи, отмечал ранее Кадыров. Российские бойцы применяют тактику, к которой ВСУ не готовы.

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