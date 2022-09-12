Кадыров заявил, что «элитные бойцы» вернулись в ДНР | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 10:46 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров заявил, что «элитные бойцы» вернулись в ДНР Глава Чечни Кадыров: воевавшие в Мариуполе бойцы вернулись в ДНР РИА Новости

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что военные, которые участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Попасной вернулись в ДНР после отдыха. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что речь идет о чеченских военных под командованием депутата Госдумы Адама Делимханова.

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«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на <…> отдых», — написал глава Чечни.

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Он добавил, что теперь военные вернулись в ДНР и будут выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине. Также Кадыров пообещал отличные результаты боевых действий.

Ранее глава Чечни заявил, что целями спецоперации являются будущее России, сохранение ее традиций, идентичности, духовно-нравственных ценностей и торжество справедливости.

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