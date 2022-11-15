Спецоперация 15 ноября 2022, 16:00 Кадыров заявил, что больше 9 тысяч чеченцев находятся на передовой в спецоперации РИА «Новости»

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Более 20 тысяч выходцев из Чечни приняли участие в спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ. Такими данными поделился глава кавказского региона Рамзан Кадыров. Он написал об этом в Telegram-канале.

«С момента начала кампании в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более девяти тысяч в настоящее время находятся на передовой», — рассказал Кадыров.

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Он сообщил об этом со слов председателя парламента кавказского региона Магомеда Даудова. Тот также является начальником республиканского штаба спецоперации.

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Кадыров заявил, что текущая ситуация в Донбассе кажется ему крайне похожей на события в Чечне.

«Наемники из свыше 50 разных стран захлестнули республику и на протяжении долгого времени безнаказанно вели свою преступную деятельность», — отметил он.

По его словам, только благодаря огромным усилиям местных бойцов Чечня смогла вернуть мир и искоренить терроризм.

Также Кадыров призвал не терять бдительность и быть готовыми к любому развитию ситуации.