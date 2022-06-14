Кадыров возмутился позицией европейских СМИ по обстрелам Донецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «подлой позиции некоторых европейских СМИ», перекладывающих вину за обстрел Донецка с Украины на Россию. Политик предупредил, что всех виновных в произошедшем ждет возмездие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка», — написал Кадыров.

Он также прокомментировал позицию западных СМИ, которы исказили картину произошедшего.

«Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка… с российской стороны», — сообщил политик.

Кадыров заявил, что таким образом РФ получает «очевидное подтверждение», что против ДНР и ЛНР выступают не только Украина и НАТО, но и СМИ, «которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей».

Также у чеченского политика вызвали недоумение комментарии ситуации со стороны ООН, которая заявила об «обеспокоенности» происходящим. Кадыров подчеркнул, что «ради размещения натовских ракет Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население». В этой связи он заявил, что «возмездие близко».

Ранее первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского возмутило отсутствие реакции со стороны западных СМИ на обстрел здания роддома больницы имени Вишневского в Донецке. По его словам, «Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам», но при этом со стороны прессы нет ни слова осуждения.

В понедельник, 13 июня, представительство ДНР в СЦКК сообщило о многочисленных артиллерийских обстрелах городов и поселков ДНР, включая беспрецедентный по мощности обстрел Донецка. Один из выпущенных снарядов попал в роддом, там произошел пожар.