Кадыров вновь подтвердил контроль российской армии над Северодонецком

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео, которое подтверждает, что жилую зону Северодонецка в ЛНР взяли под контроль российские военные. Он показал кадры в своем Telegram-канале.

Глава Чечни в подписи к видео отметил, что он неоднократно подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны Северодонецка, однако украинская сторона, по его словам, утверждает обратное.

«Теперь даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца. Сбежали они из города, друзья, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР», — написал Кадыров.

На видео помощник Кадырова во силовому боку Апты Алаудинов движется по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» и указанием 95 региона. Маршрут пролегал по центральной улице города, мимо здания городского СБУ. На кадрах соратник Кадырова общается с продавцами одного из местных магазинов и заявляется «болтунам и сплетникам», что «город Северодонецк как был, так и остается» под контролем российских силовиков.

Ранее Кадыров показал на видео новую тактику денацификации ЛНР.