Кадыров сообщил об успехах батальона «Запад-Ахмат» в Донбассе | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 14:51 Кадыров сообщил об успехах батальона «Запад-Ахмат» в Донбассе Глава ЧР Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» занял рубеж, который долго удерживали ВСУ

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Батальон «Запад-Ахмат», сформированный в начале сентября по приказу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занял долго удерживаемый противником рубеж. Об этом Кадыров рассказал в Telegram-канале.

Он сообщил, что бойцы разработали и провели «отличную спецоперацию» под командованием Исмаила Агуева.

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«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», — отчитался Рамзан Кадыров.

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По его словам, освобождение Донбасса «не прекращается ни на минуту». Украинских боевиков удается постепенно выдавить из хорошо оборудованных огневых позиций благодаря «отваге и мужеству бойцов» из Чеченской Республики и других российских подразделений.

Ранее Кадыров сообщил, что «Ахмат» помешал попытке прорыва ВСУ на одном из участков.