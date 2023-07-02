Спецоперация 02 июля 2023, 21:49 Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов под Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества под Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен», — заявил он.

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В публикации Кадыров разместил видео, где один из боевиков Украины рассказал о прохождении боевой подготовки и попадании в плен. По словам Кадырова, боец ВСУ обучался в Великобритании, однако украинское руководство обманным путем заставило его подразделение захватить якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге начался бой, российские военные сокрушили противника.

Ранее бойцы «Ахмата» успешно пресекли попытку прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область. Военнослужащие накрыли противника огнем артиллерии в зоне своей ответственности.