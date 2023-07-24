Спецоперация 24 июля 2023, 00:21 Кадыров сообщил об уничтожении техники украинских военных в зоне СВО Глава Чечни Кадыров сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard FPV-дронами в зоне СВО РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об успехах российских подразделений в зоне СВО. Бойцы батальона «Юг-Ахмат» совместно с военными беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) Минобороны России ликвидировали большое количество бронетехники противника, в том числе и немецкий танк Leopard.

«Активное участие в уничтожении бронетехники ВСУ приняли „дроноводы“ из FPV-расчета батальона „Юг-Ахмат“ МО РФ совместно с личным составом отважных мастеров своего дела — Беспилотного отряда быстрого реагирования МО РФ (БОБР)», — написал Кадыров.

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Он добавил, что FVP-расчет показал хороший результат при отражении очередной из многочисленных атак противника. Российские силы ликвидировали несколько единиц бронетехники ВСУ, среди которой «есть и хваленый немецкий танк Leopard».

Российским бойцам, как отметил Кадыров, удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции.

«Расчет FPV дронов-камикадзе батальона „Юг-Ахмат“ МО РФ удачно перенимает богатый опыт профессионалов из БОБР», — написал Кадыров.

Он выразил благодарность личному составу подразделений «за результативную совместную работу на этом важном направлении».

В середине июля новая группа бойцов из Чечни направилась в зону специальной военной операции. Как отмечал Кадыров, все бойцы предварительно прошли краткий курс практической подготовки на территории Российского университета Спецназа в Гудермесе.