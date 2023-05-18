Спецоперация 18 мая 2023, 20:33 Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы бойцов Глава Чечни Кадыров: в зону СВО выдвинулась группа бойцов 96-го полка СКО ВНГ России

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В зону проведения спецоперации в Донбассе отправилась очередная группа бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Из Грозного выдвинулись в зону проведения специальной военной операции бойцы одного из самых боеспособных подразделений — 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ, которым осуществляет командование <…> боевой офицер Магомед Тушаев», — написал глава региона.

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Бойцы присоединятся к своим однополчанам, которые прибыли в зону СВО 11 мая, сменив на посту сослуживцев. В состав подразделения вошли опытные бойцы, которые показали свою эффективность в сложных позиционных боях в рамках спецоперации.

Кадыров пожелал военным победы над врагом и возвращения домой в полном здравии. Глава Чечни отметил, что бойцы выполняют важную миссию по защите Отечества от фашизма и навязанных европейских «ценностей».