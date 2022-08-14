Кадыров сообщил об отправке добровольцев из Чечни в зону СВО

Новое подразделение добровольцев из Чечни, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа, отправились в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил политик.

В Российском университете спецназа, который расположен в Гудермесе, проходят огневую, тактическую, воздушно-десантную подготовку. В центре подготовки находится новейшее информационно-техническое оборудование.

Добровольцами спецподразделения «Ахмат» командует секретарь Совбеза Чечни Алты Алаудинов. Вместе с бойцами Народной милиции ЛНР они освободили более 40 населенных пунктов в Донбассе.

В июле стало известно, что в СВО приняли участие более 10 тысяч солдат из Чечни. До этого Кадыров объявил о ликвидации украинских националистов на заводе Knauf в городе Соледаре.