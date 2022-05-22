Кадыров сообщил об атаке чеченских подразделений на позиции ВСУ в районе Камышевахи

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы чеченских подразделений начали атаку укреплений украинских военных в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики. Эта информация размещена в Telegram-канале политика.

«Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха… Ранее наши ребята <...> после успешного освобождения Мариуполя перешли на Луганский фронт», — написал Кадыров.

Он также добавил, что штурм Камышевахи несет в себе риски для мирного населения, так как украинские военные используют гражданское население в качестве «живого щита», устраивая, в частности, огневые точки в учебных заведениях и в частном секторе.

«Также необходимо учесть обширную лесополосу за населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и четко», — отметил глава Чечни.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детских садах и учебных заведениях городов Николаев, Днепр, а также в населенных пунктах ДНР.