Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР после ожесточенных боев

Территория Камышевахи в ЛНР, где совсем недавно шли ожесточенные бои, планомерно зачищена. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием <…> Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что уцелевший противник осел в населенном пункте Врубовка. По его словам, там националистов ждет «бесславный конец».

Также Кадыров показал кадры освобожденного от ВСУ населенного пункта.