Спецоперация 18 января 2023, 00:27 Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении Глава Чечни Кадыров: бойцы «Север-АХМАТ» взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Чеченские бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения „Север-АХМАТ“ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции», — написал Кадыров

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Этот узел сопротивления украинских военных был оборудован и состоял из линии окопов, заметил глава Чечни. В опорном пункте располагались замаскированные блиндажи и стрелковые защитные сооружения.

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«Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте», — написал Кадыров.

Он также призвал обратить внимание на то, что под артобстрелом противника чеченские бойцы все равно оказывают первую помощь пленным.

«Буквально несколькими минутами ранее эти рассчитывающие на милость победителей лица стреляли по нашим воинам, а после боя те спасают им жизни. Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра», — написал Кадыров.