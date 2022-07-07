Кадыров сообщил о возвращении домой чеченских бойцов после освобождения ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после освобождения Луганской народной республики (ЛНР).

«Спецподразделения „Ахмат“ после освобождения Луганской Народной Республики от укронацистских бандформирований успешно возвратились домой», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни встретился с ними в среду, 6 июля.

Он также отметил, что спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в ходе спецоперации.

«Тем самым они пресекли любые спекуляции об обособленности чеченского народа от нашей славной Родины — России», — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским военным бежать. Об этом он заявил после слов украинского лидера о намерении вернуть Лисичанск.