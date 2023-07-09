Спецоперация 09 июля 2023, 22:32 Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на Бахмутское направление Кадыров: спецназ «Ахмат» передислоцировался на Бахмутское направление РИА «Новости»

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Бойцы спецназа «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировались на Бахмутское направление. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что «Ахмат» переброшен командованием спецоперацией.

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«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — сообщил Кадыров.

Также глава Чечни показал ролик, на котором Алаудинов возвращается из Клещеевки. Как отметил Кадыров, даже по окрестностям населенного пункта с генералом на борту «водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно».

Украинская стороны, как написал Кадыров, больше в интернете ведет борьбу за Клещеевку, чем на земле.

Минобороны России ранее сообщили, что Южная группировка российских войск, действующая на Донецком направлении, отразила девять атак украинских сил за сутки. В частности, бойцы группировки ударили по позициям противника около Красногоровки и Авдеевки, села Веселого и на западных территориях от села Клещеевка ДНР.