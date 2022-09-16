Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1» | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1» Глава Чечни Кадыров: в новое подразделение ОМОН «Ахмат-1» вошли 2 тысячи бойцов

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Еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных бойцов создали в Чечне. Об этом сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

Политик подчеркнул, что участники подразделения прошли обучение, хорошо вооружены и «согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем»

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«Новое подразделение — это еще не предел», — добавил Кадыров, пояснив, что желающих поддержать спецоперацию очень много.

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Накануне, как уточнил глава Чечни, на Украину направили 1,5-1,6 тысяч человек, идет подготовка к отправке еще девяти тысяч человек.

«И каждый день 2-3 [тысячи] будем отправлять наших лучших бойцов на защиту нашего государства», — добавил Кадыров в видеообращении.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о том, что на полуострове есть много добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, их число уже превысило 1200 человек. В ближайшее время сформируют еще два батальона, добавил он.

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