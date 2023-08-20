20 августа 2023, 16:12
Кадыров рассказал об успехе «Ахмата» в боях на Ореховском направлении
Кадыров: на счету «Ахмата» десятки единиц уничтоженной техники на Ореховском направлении
Бойцы подразделения «Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц украинской тяжелой техники. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Большое скопление иностранной боевой техники и натовской живой силы наблюдается на Ореховском направлении. Все атаки укронатовцев успешно отбиваются», — написал он.
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Кадыров отметил, что бойцы подразделения ликвидировали уже десятки единиц вражеской техники.
«Противник несет большие потери, наступая на одни и те же грабли из раза в раз. На счету наших парней десятки уничтоженной вражеской техники. Несмотря на все лишения и тяготы, а также усилия врага, военнослужащие батальона „Юг-Ахмат“ во главе с братом Мусой Борзиевым будут стоять на боевом посту столько, сколько требует от них воинский долг», — добавил глава региона.
Ранее Кадыров показал на видео работу воздушной разведки «Ахмата» в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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