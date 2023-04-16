16 апреля 2023, 16:24
Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке
Глава Чечни Кадыров: бойцы «Ахмата» отражали атаку в окружении ВСУ у Белогоровки 5 дней
Бойцы подразделения «Ахмат» на протяжении пяти дней подряд отражали попытки наступления ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, несколько спецназовцев попали в окружение в одном из зданий в районе Белогоровки.
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«Они вели боевые действия на протяжении пяти суток, уничтожив очень много врагов и отражая одну атаку за другой. Это пример того, как бойцы умело использовали боеприпасы, обдумывая каждый шаг и каждый выстрел», — написал он.
Кадыров подчеркнул, что командир подразделения с позывным Малой вызвал огонь на себя, получив информацию о численности и дислокации противника.
«В военном деле это значит, что военнослужащий готов умереть осознанно. Но артиллерия не стала бить точно по зданию, аккуратно обработав территорию вокруг него. Найдя брешь в обороне врага и воспользовавшись моментом, Малой вывел бойцов из окружения, проявив героизм и мужество», — добавил глава республики.
Ранее Кадыров объяснил, почему контрнаступление ВСУ выгодно российской армии.
Рамзан Кадыров
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