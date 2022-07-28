Кадыров рассказал о работе спецназа «Ахмат» на соледарском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают выполнение спецоперации по защите Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. В ДНР находятся более 500 военнослужащих подразделения.

Чеченский лидер уточнил, что спецназ движется вместе со вторым корпусом Народной милиции ЛНР вглубь территории ДНР.

«Ежедневно продвигаются километр за километром. Сейчас ребята работают в соледарском направлении», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни также опубликовал видео с пленным бойцом украинской теробороны. Кадыров написал, что теробороновца-сержанта бросили сослуживцы, и он сдался в плен под Соледаром.

Ранее Кадыров прокомментировал попытки США выставить Россию страной-агрессором. По его словам, Соединенные Штаты являются «матерью агрессии».