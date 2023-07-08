08 июля 2023, 19:48
Кадыров рассказал о работе чеченских подразделений в приграничной зоне СВО
Кадыров: подразделения из Чечни пресекают действия ДРГ в приграничной зоне СВО
Чеченские подразделения держат под контролем приграничные территории в зоне спецоперации. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
«Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково», — отметил чеченский лидер.
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Кадыров добавил, что на территории населенного пункта Одноробовка в Харьковской области военнослужащим удалось уничтожить склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ.
«Это результат работы подразделений <…> начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны», — отметил глава Чечни.
В момент удара по территории склада на нем находились украинские формирования. Кадыров заметил, что среди них не исключены потери, хотя украинская пропаганда это отрицает.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Запорожской области российские военные нанесли удар по базе горючего украинских боевиков.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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