Спецоперация 08 июля 2023, 19:48 Кадыров рассказал о работе чеченских подразделений в приграничной зоне СВО Кадыров: подразделения из Чечни пресекают действия ДРГ в приграничной зоне СВО РИА «Новости»

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Чеченские подразделения держат под контролем приграничные территории в зоне спецоперации. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково», — отметил чеченский лидер.

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Кадыров добавил, что на территории населенного пункта Одноробовка в Харьковской области военнослужащим удалось уничтожить склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ.

«Это результат работы подразделений <…> начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны», — отметил глава Чечни.

В момент удара по территории склада на нем находились украинские формирования. Кадыров заметил, что среди них не исключены потери, хотя украинская пропаганда это отрицает.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Запорожской области российские военные нанесли удар по базе горючего украинских боевиков.