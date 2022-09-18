Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ вблизи села Берестовое | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 02:25 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ вблизи села Берестовое Глава Чечни Кадыров: наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщило провале наступательного плана ВСУ в районе села Берестовое в ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вражеские потуги были успешно пресечены <…>. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков», — заявил Кадыров. Он также показал на видео украинского военного, которого взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат».

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Плененный военнослужащий на вопрос, как он относится к тому, что их «закидывают на убой», ответил, что это «ненормально».

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Как подчеркнул Кадыров, контрнаступление ВСУ на этом участке фронта провалилось благодаря отваге и мужеству элитного формирования чеченского спецназа.

До этого Кадыров сообщил, что еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных бойцов создали в Чечне. Участники подразделения прошли обучение, хорошо вооружены и «согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем», отметил политик. Кадыров также добавил, что на Украину направили 1,5-1,6 тысяч человек, идет подготовка к отправке еще девяти тысяч человек.

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