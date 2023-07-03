Спецоперация 03 июля 2023, 22:52 Кадыров рассказал о побеге ВСУ после уничтожения их позиций в Наумовке Кадыров: бойцы ВСУ сбежали после уничтожения их позиций в Наумовке РИА «Новости»

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Чеченские бойцы уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте обороны Наумовка. Как уточнил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, после этого противники сбежали.

«Засевшие в укрепленных позициях в населенном пункте Наумовка укронатовские бандиты рассчитывали отстоять данный участок, а в перспективе продвинуться еще дальше. Однако планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов. Как это часто бывает, почуяв опасность, противник сбежал», — отметил Кадыров.

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Украинские военные, по его словам, оставили после себя несколько гранатометов, а также патроны и другое вооружение.

До этого Кадыров сообщал, что российские бойцы ликвидировали диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества под Кременной в ЛНР. По его словам, шестеро боевиков ликвидировано, а пятеро — взяты в плен. В публикации глава Чечни разместил ролик, где один из украинских боевиков рассказал о прохождении боевой подготовки и попадании в плен.