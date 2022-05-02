Кадыров рассказал о масштабном наступлении российской армии на всей линии фронта в ЛНР

В результате масштабного наступления российских войск по всей линии фронта в ЛНР боевики ВСУ выбиты из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние. Такое сообщение появилось в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В боевых действиях участвовали военнослужащие Луганской Народной Республики и Чечни. Линия фронта в ЛНР протянулась от завода «Заря» в поселке Южный до населенного пункта Воеводовка, сообщил Кадыров.

«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. <…> Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление», — написал глава Чечни.

ВСУ понесли потери, уничтожено семь единиц боевой техники и более 100 боевиков. Военным ЛНР и Чечни досталось трофейное оружие, брошенное солдатами ВСУ.

«В рядах украинских военных наблюдается паника, вследствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава», — говорится в сообщении Кадырова.