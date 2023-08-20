Спецоперация 20 августа 2023, 23:54 Кадыров рассказал о формировании ударного кулака ВСУ у Орехова Кадыров: ВСУ накапливают людей и технику на Ореховском направлении РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Ореховском направлении в Запорожской области сейчас фиксируется большое скопление живой силы и западной техники. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Следить за перемещением и состоянием войск противника удается с помощью беспилотников. Кадыров сообщил, что у батальона «Юг-Ахмат» есть подразделение БПЛА.

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«Все же наши бойцы справляются со всеми задачами. Мы наблюдаем на предоставленных с фронта съемках уничтоженную западную технику. Разумеется, во всем этом заслуга и операторов БПЛА, которые без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, только на Ореховском направлении батальон «Юг-Ахмат» уничтожил десятки единиц вражеской техники.

«Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери», — заявил Кадыров.

В пятницу, 18 августа, Рамзан Кадыров опубликовал кадры работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке.