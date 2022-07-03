Кадыров рассказал, как жители Лисичанска встречали освободителей города

Жители Лисичанска вышли навстречу освободителям с цветами. Все были рады видеть союзные войска России и ЛНР, они ждали их долгие восемь лет. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», — написал Кадыров.

Глава Чечни пожелал жителям освобожденного Лисичанска мирного неба над головой и процветания. Бойцов спецназа «Ахмат» и сотрудников Народной милиции ЛНР Кадыров поздравил с победой.

«Бойцы спецподразделений „Ахмат“ и сотрудники народной милиции ЛНР тоже не скрывают своих эмоций. Они благодарят нас за внимание и поддержку, которые помогли им взять город без потерь среди личного состава», — отметил Кадыров.

«Известия» показали, как жители освобожденного Лисичанска со слезами благодарности встречали союзные войска, когда те вошли в город. Женщины плакали и радовались, что наконец-то «весь этот ужас закончился».