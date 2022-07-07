Кадыров раскрыл свою следующую задачу в спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал свою следующую задачу в спецоперации на Украине. Он заявил о необходимости уничтожения террористов, сбежавших в свое время из республики.

В своем Telegram-канале Кадыров напомнил, что на этой неделе российские войска полностью освободили ЛНР от украинских националистов.

«Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но, как минимум, для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал он.

По словам главы Чечни, террористы находятся в розыске и их давно ищут. Сейчас эти люди объявились в Киеве. Кадыров выразил надежду на то, что президент отдаст необходимый приказ.

«Для нас принципиальный вопрос решается в том, чтобы вести счета с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — подчеркнул он.

Ранее глава республики сообщил о возвращении домой бойцов спецподразделения «Ахмат» после освобождения ЛНР. Он встретился с военными в среду, 6 июля.