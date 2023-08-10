Спецоперация 10 августа 2023, 14:14 Кадыров раскрыл потери украинской армии на Ореховском направлении Глава Чечни Кадыров: ВСУ потеряли не менее тысячи человек на Ореховском направлении Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более тысячи человек на Ореховском направлении. На это указал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Ореховское направление является одним из наиболее сложных участков на линии боевого соприкосновения. Противник почти каждый день пытается там продвинуться, но терпит неудачу.

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Рядом с первой линией обороны, отметил Кадыров, находится населенный пункт Работино. Именно там и пытаются действовать ВСУ.

«Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники. По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек», — сказал глава Чечни.

Он отметил, что эта цифра продолжает расти. Чеченский лидер напомнил, что батальон «Восток-Ахмат» держит оборону на Ореховском направлении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за последние сутки российские силы отразили 17 атак на Донецком направлении.