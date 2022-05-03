Кадыров раскрыл подробности подготовки добровольцев для спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что добровольцев для участия в российской спецоперации собирают в Гудермесе. Перед отправкой на место для них проводят специальный инструктаж. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

«Для тех, кто здесь впервые, проводится подробный инструктаж и вся подготовительная работа, в детали которой вдаваться не стану. Среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе и гонял по всей территории бандеровцев», — пояснил Кадыров.

По словам главы Чечни, добровольческие отряды собираются на базе Российского университета спецназа, расположенного в Гудермесе. Туда каждую неделю отправляют около 200 человек. Кадыров также сообщил, что с начала проведения спецоперации а Украине на передовую «рвутся сотни тысяч добровольцев» со всей России.

Ранее Кадыров рассказал, что в результате крупного наступления российских войск по всей линии фронта в ЛНР отряды ВСУ выбиты из укреппозиций и отброшены на значительное расстояние. По словам политика, линия фронта в ЛНР протянулась от завода «Заря» в поселке Южный до населенного пункта Воеводовка.