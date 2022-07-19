Кадыров раскрыл планы по демилитаризации стран НАТО

После завершения специальной операции демилитаризация ждет страны НАТО. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вместе со своим помощником по силовому блоку и командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым разрабатывают дальнейшую стратегию действий.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», —написал Кадыров.

Это не первое заявление глава Чеченской Республики в адрес польских властей. В конце мая Кадыров заявил, что страна может быстро стать былью, «если не перестанет тявкать».

Он отметил, что Польша появилась только благодаря СССР и жила последние годы только из-за усилий России, которой сейчас она угрожает.