Кадыров призвал Эрдогана не помогать «безбожникам» с «Азовстали»

Заблокированные на территории завода «Азовсталь» боевики националистического батальона причастны к многочисленным убийствам и пыткам мирного населения Донбасса. Поэтому не нужно оказывать им помощь в эвакуации, которая поможет избежать наказания. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, обращаясь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Он подчеркнул, что услышал о предложении представителя администрации турецкого лидера о помощи в эвакуации раненых боевиков и призвал Эрдогана не делать этого.

«Члены этой бандитской организации известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими великие исламские ценности и высмеивающими религию ислам в целом», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что российские мусульмане уже огорчились от того, что Турция, где живут их единоверцы, начала поставлять на Украину беспилотники Bayraktar. Поэтому предложение об эвакуации противников ислама станет последней каплей.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы* — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова организовать эвакуацию раненых боевиков и мирных жителей, остающихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он пояснил, что речь идет о доставке людей в по суше в Бердянск, откуда их заберет судно и доставит в Стамбул.

* «Азов», азовцы — националистическое вооруженное формирование, запрещено в России.