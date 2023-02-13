Спецоперация 13 февраля 2023, 15:29 «Терпение может лопнуть». Кадыров предупредил об ответе за удары ВСУ по российским территориям Глава Чечни Кадыров напомнил, что Россия не использует на Украине весь потенциал РИА «Новости»

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Россия в конфликте на Украине сражается не в полную силу. Но, если обстрелы территорий страны продолжатся, терпение может лопнуть. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если бы мы начали хотя бы 20%, то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы», — сказал Кадыров.

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Глава Чечни предупредил, что если обстрелы российских территорий со стороны ВСУ продолжатся, то терпение лопнет.

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«Терпение лопнет. <…> Дадут приказ — быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам», — резюмировал Кадыров.

Ранее глава Чечни выступил за уничтожение «шайки» во главе с Зеленским для победы на Украине. По его словам, именно западные страны дали киевскому режиму разрешение стрелять по российским городам.