Кадыров предупредил о скором бегстве националистов со всей Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время ход спецоперации изменится таким образом, что украинские националисты пустятся в бегство. Причем, по его словам, они будут покидать не только города и другие населенные пункты, но и территорию страны.

«На днях вы увидите настоящую спецоперацию, от которой эти шайтаны побегут не только с городов, но и с Украины. Мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут», — сказал политик в видеообращении.

Накануне в своем Telegram Кадыров написал о том, что в самое ближайшее время российские силы применят новые тактические приемы.

«В качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники. <…> Я буду не только рассказывать, а показывать и доказывать», — добавил глава Чечни.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского выйти на площадь с поднятыми руками со словами: «Не стреляйте, родные, сдаюсь!».