Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 03:53

Американцы покупают оружие в ожидании начала гражданской войны в США — СМИ

Спецоперация

14 сентября 2022, 03:21

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 02:48

Пересмотр Евросоюзом санкций с наступлением холодов допустили в Венгрии

Общество

14 сентября 2022, 02:31

Банки станут полностью раскрывать условия получения кешбэка

Происшествия

14 сентября 2022, 01:59

Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением ребенка в квартире с телами родителей

Происшествия

14 сентября 2022, 01:44

Полиция задержала подозреваемого в убийстве прораба на стройке в Сочи

Общество

14 сентября 2022, 01:12

Памятник вратарю появился в «Парке Легенд» в Москве

Мир

14 сентября 2022, 00:37

Власти Грузии ответили на призывы Украины открыть «второй фронт» против России

Подмосковье

14 сентября 2022, 00:20

Пять детских площадок установили по губернаторской программе в городском округе Чехов

Спецоперация

14 сентября 2022, 03:21

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации

Глава Чечни Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что ему приятно, что в Чечне большое количество военнослужащих желают присоединиться к бойцам на передовой.

Реклама

«Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни.

Реклама

Также Кадыров призвал жителей республики молится за бойцов, которые принимают участие в спецоперации. Он отметил, что каждое слово поддержки ежедневно мотивирует военнослужащих на новые подвиги.

«Мы гордимся каждым защитником Отечества», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что украинских боевиков ждет «интересный сюрприз», который сейчас готовят находящиеся на территории Донбасса бойцы отряда специального назначения «Ахмат». Он отметил, что все действия бойцов четко спланированы, а сами военнослужащие не допускают никаких отклонений или внештатных ситуаций.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама