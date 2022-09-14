Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 03:21 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации Глава Чечни Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что ему приятно, что в Чечне большое количество военнослужащих желают присоединиться к бойцам на передовой.

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«Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни.

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Также Кадыров призвал жителей республики молится за бойцов, которые принимают участие в спецоперации. Он отметил, что каждое слово поддержки ежедневно мотивирует военнослужащих на новые подвиги.

«Мы гордимся каждым защитником Отечества», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что украинских боевиков ждет «интересный сюрприз», который сейчас готовят находящиеся на территории Донбасса бойцы отряда специального назначения «Ахмат». Он отметил, что все действия бойцов четко спланированы, а сами военнослужащие не допускают никаких отклонений или внештатных ситуаций.

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