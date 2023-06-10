Спецоперация 10 июня 2023, 18:06 Кадыров пообещал сжечь подбитую западную технику на «Азовстали» Глава Чечни Кадыров рассказал о вкладе земляков в уничтожение западной бронетехники в СВО РИА «Новости»

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Входящая в состав 58-й армии Южного военного округа 42-я дивизия из Чечни приняла непосредственное участие в уничтожении западной бронетехники, которую получили украинские боевики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что в ходе столкновений противник потерял огромное количество танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

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«Гордимся тем, что в составе 58-й армии в Запорожской области бьет врага 42-я дивизия из Чеченской Республики, в которую входят полки „Ахмат-Россия“, „Ахмат-Чечня“, „Север-Ахмат“, батальоны „Запад-Ахмат“, „Восток-Ахмат“ и „Юг-Ахмат“, состоящие из чеченских бойцов», — написал Кадыров и добавил, что участие в боях принимали более 6000 тысяч бойцов.

Глава Чечни подчеркнул, знаменитая западная техника вспыхивала от скромных, но мощных российских снарядов.

«Скоро переплавим этот металлолом на освобожденном нами мариупольском заводе „Азовсталь“. „Леопардам“ и прочим европейским и американским кошкам не устоять перед натиском наших волков», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что в боях на Марьинском направлении принимает участие 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата Кадырова, входящий в 42-ю дивизию. Он действует вместе с подготовленными в Чечне добровольцами, ставшими бойцами спецназа «Ахмат».

Также безопасность по всей линии соприкосновения обеспечивают бойцы управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «Ахмат-1».