Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат» | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:19

День города в Реутове отметили большим концертом и салютом

Мир

12 сентября 2022, 20:16

Украинские войска выпустили по территории ДНР более 100 снарядов за сутки

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:09

Более 40 тысяч человек посетили концерт в честь Дня города в Королеве

Эксклюзив

12 сентября 2022, 20:02

Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию

Эксклюзив

12 сентября 2022, 19:59

Супруга одного из убитых в Калининграде мужчин рассказала подробности случившегося

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:58

Почти 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:55

Волейбольный фестиваль провели в Одинцове

Мир

12 сентября 2022, 19:47

Страны с низкими доходами получили менее трети продовольствия, экспортированного с Украины

Власть

12 сентября 2022, 19:36

Многодетным россиянам предложили дать разрешение на вступление в мобилизационный резерв

Спецоперация

12 сентября 2022, 18:54

Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат»

Глава Чечни Кадыров рассказал о подготовке «сюрприза» бойцами отряда «Ахмат» для ВСУ

Читать 360tv в

Украинских боевиков ждет «интересный сюрприз», который сейчас готовят находящиеся на территории Донбасса бойцы отряда специального назначения «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что сейчас чеченские спецназовцы успешно решают все поставленные задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине.

Реклама

«Отряд специального назначения „Ахмат“ <…> в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины. Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Пока не буду раскрывать карты», — сказал Кадыров.

Реклама

Глава Чечни добавил, что все действия бойцов четко спланированы, а сами военные не допускают никаких отклонений или внештатных ситуаций. Поэтому продвижение на их участках в зоне специальной военной операции не останавливается.

«Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», — подытожил Кадыров.

«Известия» напомнили, что ранее глава Чеченской Республики назвал основной целью специальной военной операции защиту будущего России. Кадыров заметил, что руководителей НАТО неоднократно просили не расширять свое присутствие в странах Восточной Европы, а правительство Украины — не притеснять русскоязычных жителей Донбасса. Однако к этим просьбам никто не прислушался.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама