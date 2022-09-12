Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат» | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 18:54 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров пообещал «сюрприз» боевикам ВСУ от бойцов отряда «Ахмат» Глава Чечни Кадыров рассказал о подготовке «сюрприза» бойцами отряда «Ахмат» для ВСУ РИА "Новости"

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Украинских боевиков ждет «интересный сюрприз», который сейчас готовят находящиеся на территории Донбасса бойцы отряда специального назначения «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что сейчас чеченские спецназовцы успешно решают все поставленные задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине.

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«Отряд специального назначения „Ахмат“ <…> в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины. Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Пока не буду раскрывать карты», — сказал Кадыров.

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Глава Чечни добавил, что все действия бойцов четко спланированы, а сами военные не допускают никаких отклонений или внештатных ситуаций. Поэтому продвижение на их участках в зоне специальной военной операции не останавливается.

«Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», — подытожил Кадыров.

«Известия» напомнили, что ранее глава Чеченской Республики назвал основной целью специальной военной операции защиту будущего России. Кадыров заметил, что руководителей НАТО неоднократно просили не расширять свое присутствие в странах Восточной Европы, а правительство Украины — не притеснять русскоязычных жителей Донбасса. Однако к этим просьбам никто не прислушался.

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