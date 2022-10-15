Кадыров пообещал сделать все для возвращения пленных с Украины | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров пообещал сделать все для возвращения пленных с Украины Кадыров пообещал сделать все возможное для освобождения военнопленных РИА «Новости»

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Для освобождения пленных военнослужащих будет сделано все возможное. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он обратился к россиянам, чьи родственники во время службы попали в плен. Глава республики отметил, «своих никогда не бросит».

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«Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них. Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. И это принципиально для каждого нормального общества. Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — сказал Кадыров.

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Он привел в пример возвращение из украинского плена офицера-медика из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева. Глава Чечни сообщил, что пообщался с его родными по видеосвязи. По его словам, вся семья Карабашева поблагодарила его и всех, кто участвовал в освобождении пленного.

Недавно украинский боец, попавший в плен в Донбассе, заявил о том, что в ВСУ знают о действующих в Бахмутском районе русских штурмовиках. Он отметил, что для сдерживания «Вагнера» туда переводятся внушительные силы, сообщил портал ДНИ.РУ.

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