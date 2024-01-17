Спецоперация 17 января 2024, 19:53 Кадыров показал видео добивания притворявшегося мертвым украинского военного Кадыров опубликовал видео сброса боеприпаса на притворявшегося мертвым бойца ВСУ РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» наносят удар с помощью дрона по позициям противника, а затем сбрасывают боеприпас на украинского военнослужащего, притворившегося мертвым. Запись появилась в Telegram-канале политика.

На кадрах сначала можно видеть сброс беспилотником боеприпасов на окоп противника. Затем на видео демонстрируют человека, неподвижно лежащего на земле. В нижней части записи при этом появляется надпись: «Ранен, притворяется мертвым».

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После этого беспилотник производит еще один сброс боеприпаса на военнослужащего.

«И вновь группа „Аида“ спецназа „Ахмат“ радует нас своими результативными прицельными атаками на врага», — отметил Кадыров в описании к ролику.

Он подчеркнул, что благодаря грамотной работе операторов дрон «спикировал прямо в объятия противника».

«Увернуться не получилось, чему мы можем только порадоваться. Поздравляю бойцов с ликвидацией очередного укронацистского представителя!» — добавил глава Чечни.

В заключение он пожелал бойцам таких же успешных атак в будущем.