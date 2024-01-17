17 января 2024, 19:53
Кадыров показал видео добивания притворявшегося мертвым украинского военного
Кадыров опубликовал видео сброса боеприпаса на притворявшегося мертвым бойца ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» наносят удар с помощью дрона по позициям противника, а затем сбрасывают боеприпас на украинского военнослужащего, притворившегося мертвым. Запись появилась в Telegram-канале политика.
На кадрах сначала можно видеть сброс беспилотником боеприпасов на окоп противника. Затем на видео демонстрируют человека, неподвижно лежащего на земле. В нижней части записи при этом появляется надпись: «Ранен, притворяется мертвым».
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После этого беспилотник производит еще один сброс боеприпаса на военнослужащего.
«И вновь группа „Аида“ спецназа „Ахмат“ радует нас своими результативными прицельными атаками на врага», — отметил Кадыров в описании к ролику.
Он подчеркнул, что благодаря грамотной работе операторов дрон «спикировал прямо в объятия противника».
«Увернуться не получилось, чему мы можем только порадоваться. Поздравляю бойцов с ликвидацией очередного укронацистского представителя!» — добавил глава Чечни.
В заключение он пожелал бойцам таких же успешных атак в будущем.
Чечня
Рамзан Кадыров
ВСУ
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