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    25 августа 2022, 12:49

    Кадыров показал трофейное оружие ВСУ под Соледаром

    Глава Чечни показал захваченное под Соледаром оружие украинских националистов

    Екатерина Виславская

    Союзные войска продолжили зачистку Соледара от Вооруженных сил Украины. Националисты бежали, оставив оружие и обустроенные огневые позиции. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный арсенал, который попал в руки бойцов спецназа «Ахмат».

    «В районе города Соледар жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги», — написал он.

    Украинские войска при отступлении бросили гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и другие образцы. По словам Рамзана Кадырова, бойцы чеченского отряда спецназа «Ахмат», Донецкой и Луганской народных республик почти каждый день находят схроны.

    Войска вошли в Соледар 19 августа. В городе начали зачистку от оставшихся подразделений ВСУ. Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин заявил, что освобождение Северска, Соледара и Артемовска откроет путь к другим значимым городам ДНР — Краматорску и Славянску.