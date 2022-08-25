Кадыров показал трофейное оружие ВСУ под Соледаром

Союзные войска продолжили зачистку Соледара от Вооруженных сил Украины. Националисты бежали, оставив оружие и обустроенные огневые позиции. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный арсенал, который попал в руки бойцов спецназа «Ахмат».

«В районе города Соледар жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги», — написал он.

Украинские войска при отступлении бросили гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и другие образцы. По словам Рамзана Кадырова, бойцы чеченского отряда спецназа «Ахмат», Донецкой и Луганской народных республик почти каждый день находят схроны.

Войска вошли в Соледар 19 августа. В городе начали зачистку от оставшихся подразделений ВСУ. Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин заявил, что освобождение Северска, Соледара и Артемовска откроет путь к другим значимым городам ДНР — Краматорску и Славянску.