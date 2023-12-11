Спецоперация 11 декабря 2023, 04:27 Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на Кременском направлении РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на Кременском направлении. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кременское направление. В зоне своей ответственности легендарная группа „Аида“ спецназа „АХМАТ“ под руководством отважного и самого реального „Охотника“ за украинскими нацистами ежедневно, ежечасно не дает покоя врагам в их же логове», — написал глава Чечни.

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По словам Кадырова, аэроразведка БПЛА фиксирует движения на позициях украинской армии. После этого российские дроны скидывают гранаты на противника, уничтожая как укрепления, так и личный состав.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором «Запад-Ахмат» взорвали вышку ретранслятора. По словам главы Чечни, это лишило связи бойцов Вооруженных сил Украины. В результате украинские военнослужащие не смогли вызвать подкрепление и были уничтожены.