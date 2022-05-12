Кадыров показал очередную группу добровольцев перед вылетом в Донбасс из Грозного

Из международного аэропорта Грозный в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев. Они отправились на защиту жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев. Они отправились в эту горячую точку на защиту жителей ДНР и ЛНР», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Все добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.

Напутствие у транспортного воздушного судна им высказали председатель парламента ЧР Магомед Даудов, заместитель председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.

Как отметил глава Чечни, кроме жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения спецоперации прибывают и добровольцы из разных уголков России. Кадыров добавил, что «это достойно самого глубокого уважения».