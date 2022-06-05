Кадыров показал на видео новую тактику денацификации ЛНР

Военнослужащие батальона «Ахмат» уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. Они использовали новую тактику денацификации, уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выложил видео с места боевой работы «Ахмата» в Telegram-канале.

В начале ролика Кадыров добавил вырезку с выступления президента России Владимира Путина. На них глава РФ сказал, что страна со всем справится.

Сама боевая работа «Ахмата» показана с музыкальным сопровождением. Кадыров выбрал воодушевляющую патриотичную мелодию с маршевыми мотивами. На кадрах видно, как участники конфликта передвигаются по населенному пункту.

«По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает», — отметил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что новый план действий полностью себя оправдал с первых дней применения.