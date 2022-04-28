Кадыров показал, как выглядит освобожденное от украинских националистов Рубежное

Окопы на участках жилых домов с телами ликвидированных украинских националистов. Так выглядит город Рубежное Луганской Народной Республики, кадры из которого опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Видео снял его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. По словам военного, город превратился в сплошные руины из-за действий украинских националистов. Он пояснил, что в каждом дворе боевики выкопали окопы и блиндажи, где оборудовали огневые позиции.

«Проблема сейчас в трупах, которые надо срочно захоронить, потому что дышать в нижней части города уже невозможно. Сейчас нужно заниматься уборкой того, что когда-то называлось бойцами армии Украины», — заявил Алаудинов.

Рамзан Кадыров на минувшей неделе сообщил, что Рубежное полностью перешел под контроль российских войск. По его словам, последняя оставшаяся группа националистов бросила укрепленные позиции и ушла из зоны боевых действий. Для поиска остальных боевиков подразделения ЛНР совместно с российской армией начали проверку жилых домов и подвалов.