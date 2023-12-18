18 декабря 2023, 14:15
Кадыров показал, как штурмовики «Ахмата» уничтожили опорный пункт ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Кременском направлении
Штурмовики спецназа «Ахмат» ликвидировали опорный пункт ВСУ на Кременском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав кадры, подтверждающие уничтожение украинских позиций.
По его словам, обнаружить противника помогли «птички» — разведывательные беспилотники. Украинские военные пытались сбить их, стреляя в небо, пояснил Кадыров.
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«Итог этой недолгой операции — ликвидация трех украинских военнослужащих и уничтожение опорного пункта», — добавил глава Чечни.
По мнению Кадырова, все могло закончиться иначе, если бы бойцы ВСУ сдались в плен. Теперь киевскому режиму придется отлавливать «очередных бедолаг», чтобы заполнить «кадровую брешь», подытожил он.
Украинская армия несет колоссальные потери, заявил ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, из-за некомпетентности военного руководства в боях гибнут до 90% мобилизованных.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Украина
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