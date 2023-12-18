Спецоперация 18 декабря 2023, 14:15 Кадыров показал, как штурмовики «Ахмата» уничтожили опорный пункт ВСУ Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Кременском направлении

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Штурмовики спецназа «Ахмат» ликвидировали опорный пункт ВСУ на Кременском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав кадры, подтверждающие уничтожение украинских позиций.

По его словам, обнаружить противника помогли «птички» — разведывательные беспилотники. Украинские военные пытались сбить их, стреляя в небо, пояснил Кадыров.

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«Итог этой недолгой операции — ликвидация трех украинских военнослужащих и уничтожение опорного пункта», — добавил глава Чечни.

По мнению Кадырова, все могло закончиться иначе, если бы бойцы ВСУ сдались в плен. Теперь киевскому режиму придется отлавливать «очередных бедолаг», чтобы заполнить «кадровую брешь», подытожил он.

Украинская армия несет колоссальные потери, заявил ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, из-за некомпетентности военного руководства в боях гибнут до 90% мобилизованных.