Спецоперация 17 декабря 2022, 19:07 Кадыров показал кадры успешной атаки по оборонительным позициям противника Глава Чечни Кадыров заявил об успешном наступлении российских войск на вражеские позиции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные успешно атаковали оборонительные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу», — говорится в сообщении.

Реклама

Кадыров выложил видео с работой артиллерии. В конце кто-то за кадром произносит: «Все, эта позиция зачищена». Глава Чечни заявил, что другие подразделения также действуют успешно.

Реклама

По его мнению, российские военные действуют грамотно и слаженно, благодаря чему ВСУ несут потери.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России удалось сорвать переброску оружия иностранного производства. Кроме того, военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР.