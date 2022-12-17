17 декабря 2022, 19:07
Кадыров показал кадры успешной атаки по оборонительным позициям противника
Глава Чечни Кадыров заявил об успешном наступлении российских войск на вражеские позиции
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные успешно атаковали оборонительные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу», — говорится в сообщении.
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Кадыров выложил видео с работой артиллерии. В конце кто-то за кадром произносит: «Все, эта позиция зачищена». Глава Чечни заявил, что другие подразделения также действуют успешно.
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По его мнению, российские военные действуют грамотно и слаженно, благодаря чему ВСУ несут потери.
Ранее Минобороны заявило, что ВС России удалось сорвать переброску оружия иностранного производства. Кроме того, военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР.
Специальная военная операция РФ на Украине
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