Кадыров показал кадры из освобожденного поселка Южное в ЛНР

Группа военных из Чеченской Республики сообщила об освобождении поселка Южное в Луганской Народной Республике. Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовал Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, что бойцы стоят около здания администрации поселка, над которым развеваются Знамя Победы, флаги России и Чечни.

Герои ролика подчеркнули, что освободили поселок совместно с бойцами Луганской Народной Республики, а сейчас намерены продвигаться дальше. При этом они отметили, что смогли добиться этого без потерь среди личного состава.

«Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии», — прокомментировал видео Рамзан Кадыров.

Он добавил, что российская армия продвигается в освобождении городов и сел от украинских националистов.

Накануне Народная милиция ЛНР показала видео из освобожденного города Попасная. По словам военных, сейчас они продвигаются в южном направлении и к городу Лисичанску, чтобы лишить украинских боевиков возможностей для маневра.