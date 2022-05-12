Кадыров показал кадры из освобожденного поселка Южное в ЛНР
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео из поселка Южное в Луганской Народной Республики
Группа военных из Чеченской Республики сообщила об освобождении поселка Южное в Луганской Народной Республике. Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовал Рамзан Кадыров.
На кадрах видно, что бойцы стоят около здания администрации поселка, над которым развеваются Знамя Победы, флаги России и Чечни.
Герои ролика подчеркнули, что освободили поселок совместно с бойцами Луганской Народной Республики, а сейчас намерены продвигаться дальше. При этом они отметили, что смогли добиться этого без потерь среди личного состава.
«Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии», — прокомментировал видео Рамзан Кадыров.
Он добавил, что российская армия продвигается в освобождении городов и сел от украинских националистов.
Накануне Народная милиция ЛНР показала видео из освобожденного города Попасная. По словам военных, сейчас они продвигаются в южном направлении и к городу Лисичанску, чтобы лишить украинских боевиков возможностей для маневра.