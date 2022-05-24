Кадыров показал кадры боев на Луганском направлении

Российские войска расширили зону контроля в ЛНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал обстановку на Луганском направлении горячей.

Военнослужащие ВС РФ вместе с военными сил Луганской Народной Республики планомерно выдавливают украинских боевиков из населенных пунктов.

«Бандиты основательно засели в одном из населенных пунктов, подготовили всевозможные инженерные коммуникации для долгой обороны. Здесь практически каждый дом и каждая улица словно укрепрайон, который хорошо простреливается врагами из всех видов стрелкового оружия», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что ВСУ спрятали в лесополосе технику и артиллерию, а также сосредоточили живую силу. Союзные силы проводят разведку местности и вычисляют вражеские боевые позиции, чтобы скорректировать удары артиллерии.

«Российские воины планомерно выдавливают бандитов из Донбасса. Никто никуда не спешит и не подставляется под вражеский огонь. Одна из главных задач, поставленных перед командирами силовых ведомств, это минимизировать потери среди личного состава наших подразделений», — заключил глава Чечни.