Кадыров показал допрос пленных украинских солдат

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись допроса трех пленных украинских солдат. Процесс происходит в Донбассе.

На видеозаписи солдаты признаются, что давно поняли, что сопротивление российским войскам бесполезно, однако альтернативы для них не существует. Как сказали пленные, при отступлении по ним стреляли из РСЗО «Град» свои же войска.

По мнению самого Кадырова, украинские войска деморализованы: все больше солдат предпочитают сдаться в плен, чем попасть под огонь своих.

«И это логично. За Зеленского никто умирать не хочет», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видео о пленных националистах с завода «Азовсталь». В ролике есть предыстория о том, как запрещенный в РФ нацбатальон просил помощи и у папы римского, и со сцены Евровидения.

Также Кадыров показал кадры боев на Луганском направлении. По словам политика, российские войска расширили зону контроля в ЛНР. Военнослужащие ВС РФ вместе с военными сил Луганской Народной Республики планомерно вытесняют украинских военных из населенных пунктов.